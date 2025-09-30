押収品（名古屋・中署） 名古屋・栄の路上で知人に客引き行為をさせたとして居酒屋の経営者らが逮捕されました。 愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、中区栄で大衆酒場「八百長」を経営する原田典剛容疑者（40）と住居不詳で店長の田丸詩音容疑者（30）です。 警察によりますと2人は先月、自分の店舗に客を誘導させるために栄の路上で知人に客引き行為をさせた疑いが持たれています。 知人は先月、警戒中