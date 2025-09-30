¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬»ØÌ¾¤·¤Æ¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤È¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥³¥Ð¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÅÄÃæ¾­¤Ï¡¢¡Ö¾®ÎÓ¤Ï¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£À¿»Ê¤È¤Ï£±·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢½ÕÀè¤«¤é·ë¹½¤Ê¿ô¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¡¢¿§¡¹ÏÃ¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±·³¤ÇÁÈ¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·