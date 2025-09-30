女優の高月彩良が所属事務所「スウィートパワー」を退所することが３０日、分かった。同社の公式サイトなどで発表された。同社は「９月３０日をもちまして、所属俳優・高月彩良が契約満了により退所いたしますことをご報告申し上げます」と、この日をもっての退所することを報告。高月は、２００８年のデビューから同社に所属しており「１７年の長きにわたり、ドラマ、映画、舞台、ミュージカルなどと様々な分野に挑戦し、活躍