百田尚樹参院議員と河村たかし衆院議員 河村たかし衆院議員が代表を務める地域政党「減税日本」が日本保守党との「特別友党関係」の解消をすることが分かりました。 日本保守党内では代表の百田尚樹参院議員と共同代表である河村衆院議員との間で党運営などを巡り対立が深まっていました。 減税日本によりますと、百田代表と有本香事務総長が19日、河村議員に対し共同代表の解任や減税日本との「特別友党関係」の解消を決