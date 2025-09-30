9月30日より放送がスタートしたNHKドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』。相楽俊一（大東駿介）は売れ線のパチンコ雑誌の編集長だが、その自分勝手さに業を煮やした部下たちにボイコットされてしまい、編集長を追われてしまった。 参考：大東駿介、『シバのおきて』の独自性を語る「犬と人がおりなすフェアな現場の魅力が満載」 そんなとき出版社社長・御手洗（勝村政信）から課されたのは新