みなさんは、「スーパーテイスター」という言葉を聞いたことはありますか？ スーパーテイスターとは、普通の人よりも敏感に味を感知できる能力を持った人のことをいいます。その割合は、4人に1人、全人類の約25％といわれています。スーパーテイスターは、味蕾のある舌の茸状乳頭の密度が高いことから、普通の人たちよりも繊細に味を感じることができると考えられています。スーパーテイスターの人は、特にプロのシェフ、ワインや