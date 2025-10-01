女性が刺された現場付近を調べる警視庁の捜査員＝30日深夜、東京都町田市30日午後7時10分ごろ、東京都町田市中町のマンションの外階段で、80代女性が腹部などを刃物で刺された。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。警視庁町田署は殺人未遂容疑で、同市原町田、職業不詳桑野浩太容疑者（40）を現行犯逮捕した。署によると「今の生活が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った」などと供述している。女性の家族が「母が何