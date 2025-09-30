経済産業省は３０日、再生エネルギーなどを活用して作ったクリーンな水素やアンモニアを供給する事業者を補助する制度で、初めて２事業を対象に選んだと発表した。２０３０年頃の生産開始から１５年間補助する。この制度は２４年に成立し、エネルギー源として水素などの普及を目指す「水素社会推進法」に基づくものだ。水素の製造・調達コストは化石燃料と比べて２〜３倍と割高なため、国が化石燃料との価格差を支援して化石燃