¢¡£Á£Ã£Ì£Å¢¦Âè£²Àá£Ê£Ä£Ô£°¡½£°Ä®ÅÄ¡Ê£³£°Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡ËÄ®ÅÄ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê£Ê£Ä£Ô¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤Ë£°¡½£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¼ç¾­¤Î£Ä£Æ¾»»Ò¸»¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿£²£·Æü¤Î²¬»³Àï¡Ê£±¡»£°¡Ë¤«¤éÃæ£²Æü¡£Ä®ÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î£Ä£ÆË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÎ®¤ì¤òºî¤ë¡£Á°È¾£±£³Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬¼å¤¯