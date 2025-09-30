◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。中日戦（東京ドーム）に先発し、６回２失点で本拠地初白星となる今季３勝目。７回以降は中川皓太、田中瑛斗、大勢がつなぎ守護神マルティネスが移籍後初の回またぎで締めた。田中は試合後の会見で、リリーフ陣について「この１年、素晴らしい活躍をしてきていたので、信じ