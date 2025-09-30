【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はもみ合う展開となり、午前10時現在は前日比58.98ドル高の4万6375.05ドルを付けた。10月1日に迫る米国の政府機関の一部閉鎖の可能性を懸念した売り注文と、つなぎ予算の成立による閉鎖回避を期待した買い注文が交錯した。