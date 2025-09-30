◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が、日米通算200勝を達成した同学年で巨人の田中将大投手を祝福した。田中将は30日の中日戦で先発し、6回2失点で今季3勝目。節目の記録を達成した。試合後、柳田は「見ましたニュース。すごいっすよね。名球会。おめでとうございます」と笑顔で祝福した。同じ1988年度生まれの選手として世代を引っ張ってきた。「トップなんで。尊敬