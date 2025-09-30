◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―４ＤｅＮＡ（３０日・横浜）今季限りで引退するＤｅＮＡの森唯斗投手が現役ラスト登板で１回を無失点に抑えた。三浦大輔監督から「一番たくさん投げたところで」と、９回のマウンドを託された元セーブ王。先頭打者に内野安打を許したが、最後は１死一塁から北村恵をチェンジアップで遊ゴロ併殺に。通算４８６試合目の登板を無失点で終えた右腕は「最後にいい１球が投げられた」と、ガッツポ