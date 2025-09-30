テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）が３０日に放送され、スポーツコーナーで巨人の田中将大投手が今季３勝目（４敗）を挙げ、日米通算２００勝（日本１２２勝、米国７８勝）を達成したことを報じた。日本人ではダルビッシュ有（日本ハム―レンジャーズ―ドジャース―カブス―パドレス）、野茂英雄（近鉄―ドジャースなど）、黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）に次いで４人目となる快挙に、東