◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。中日戦（東京ドーム）に先発し、６回２失点で本拠地初白星となる今季３勝目を挙げ、プロ１９年目で到達した。試合後の会見では、小学生時代のチームメートだった坂本勇人との関係に触れ「不思議ですよね」と語った。大記録を達成し、笑顔で駆け寄った坂本から祝福の花束を