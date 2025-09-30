「ＤｅＮＡ４−５ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・三浦大輔監督は試合後、一回に負傷交代したダヤン・ビシエド内野手について「左のハムストリング（太もも裏）を痛めました」と説明。ポストシーズンも控える中、状態が心配されるが「明日の様子を見てからになります」と話した。ビシエドは初回に内野安打を放ったが、一塁への走塁の際に左足を痛め、片足でジャンプし、足を引きずるようなしぐさを見せ、異変