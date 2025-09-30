◇セ・リーグ横浜（2025年9月30日ヤクルト5ー4DeNA）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が30日、DeNA戦（横浜）に「4番・三塁」でスタメン出場。1−1の3回に21号2ランを放ち、通算250本塁打へ残り5本とした。チームは引き分けを1つ挟んで3連勝。1−1の3回1死一塁、1ボールからの2球目、DeNAの2番手・篠木の直球を仕留めた。右翼ポール際に弾丸ライナーで突き刺す勝ち越しの21号2ラン。2軍戦で1度対戦していたことを明かし、