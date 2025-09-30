教員が女子児童らを盗撮し画像を共有したとされる事件で、愛知県警は30日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、東京都豊島区立小の教諭の男（34）を逮捕した。容疑を認めている。この事件で摘発された教員は6人目。