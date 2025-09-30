「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・美馬学投手が引退セレモニー。１５年のプロ生活に終止符を打ち、涙を流した。この日の引退登板では、打者１人限定で先発。楽天も最後の相手として１番に浅村を起用した。２球で追い込んだ後の３球目以降は内角に抜け、最後の５、６球目は背後を通過。６球目の１２３キロを浅村が空振りし三振で１５年のプロ生活に終止符を打った。「いや、３球目で肘が飛