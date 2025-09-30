（台北中央社）東部・花蓮県で発生した洪水被害に対する募金活動を実施する衛生福利部（保健省）所管の財団法人賑災基金会は30日、寄付総額が同日午後までに概算で目標の5億台湾元（約24億円）を突破したと発表した。受け付け開始から5日での目標達成となった。洪水被害は23日午後、台風18号に伴う大雨で山間部のせき止め湖から水があふれたことで発生した。下流の光復郷の市街地が濁流にのみ込まれ、18人が死亡、125人が負傷した