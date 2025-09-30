（台北中央社）台湾の小説家、呉明益さんと日本の漫画家、五十嵐大介さんによるトークイベントが28日、東京都内で開かれた。呉さんは、五十嵐さんの作品を読んで共感した点などについて語った。イベントは台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）台湾文化センターと紀伊国屋書店が共同で企画。呉さんの最新作「海風クラブ」（海風酒店）が日本で刊行されたのを記念して行われた。参加受け付け開始後、数時間以内に定員に達したとい