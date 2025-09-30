（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は30日、台北市の総統府で、自民党の松山政司参院議員会長が率いる訪問団と面会した。台風18号により東部・花蓮県で起きた洪水被害を巡り、日本から関心が寄せられていることについて、「台湾と日本は家族のように互いに助け合っている」と良好な関係を強調した上で感謝を示し、台湾の人々を感動させていると語った。頼総統は、松山氏らが今回の訪問を通じて台湾を巡る政治や経済情勢、台