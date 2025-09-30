三菱重工業 [東証Ｐ] が9月30日大引け後(23:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の2600億円→2300億円(前期は2454億円)に11.5％下方修正し、一転して6.3％減益見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本日（2025年９月30日）別途公表しました「当社連結子会社である三菱ロジスネクス