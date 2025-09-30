2025年9月28日、「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の中国公開が決定し、中国のネットユーザーから期待が集まっている。同作は、日本の春日部とインドのハガシミール州ムシバイが姉妹都市になったことを記念し、「カスカベキッズエンタメフェスティバル」が開催されるところから始まる。ダンス大会の優勝チームはインドのステージでダンスを披露できると聞いたカスカベ防衛隊の5人は力を合わせて見事優