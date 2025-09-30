天皇陛下は30日、皇居・御所で来日中のスリランカの大統領と懇談されました。天皇陛下は、30日午後4時すぎから、皇居・御所にスリランカのディサナヤケ大統領を迎えおよそ25分間、懇談されました。大統領は27日に大阪・関西万博で行われたスリランカのナショナルデーのため来日していて、あす10月1日まで滞在します、宮内庁によりますと、お二人は今回初めて面会され、懇談はシンハラ語の通訳を介して行われたということです。陛下