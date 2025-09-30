ドルビーラボラトリーズは、同社が提案する「AC-4音声」と、HDR映像向けの動的メタデータ技術が、日本の次世代地上デジタル放送を支える電波産業会(ARIB)の標準規格に採用されたと9月29日に発表。「世界で実績ある没入型サウンドとHDR映像技術で、日本の次世代放送を後押しする」としている。ドルビーは今回、次世代の地デジ放送標準規格に採用されたふたつの技術について、「コンテンツの制作から伝送、再生まで、世界中の放送・