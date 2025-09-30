ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が３０日、日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手（３６）を祝福した。分業制が確立されるなど今や達成困難な偉業となった「２００勝」。王会長は開口一番「よかったね！」と、新たな名球会選手誕生を喜んだ。その上で「ただただ頑丈なだけじゃなくて、試合の進め方がわれわれの時代とは変わってきている。だから、ますます２００勝っていうのは難しくなる」と言及。現代野球にお