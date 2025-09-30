３０日、レセプションで重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京9月30日】中華人民共和国成立76周年を祝うレセプションが30日夜、北京の人民大会堂で開かれ、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が重要演説を行った。３０日、国内外の来賓と新中国成立７６周年を共に祝う習近平、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こね