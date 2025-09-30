パキスタン南西部で自爆テロがあり、民間人を含む10人が死亡、32人が負傷しました。現地メディアによりますと、パキスタン南西部バルチスタン州の都市クエッタで30日、国境警備を担う治安部隊の本部施設前で自爆テロがありました。民間人を含む10人が死亡したほか、子どもを含む32人がけがをして病院に運ばれ、このうち6人は重体だということです。地元当局は、治安部隊が武装集団との間で銃撃戦となり、「テロリスト4人を殺害した