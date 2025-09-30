アメリカのトランプ大統領は30日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘の終結に向けたアメリカ政府の包括的な計画への合意をめぐり、イスラム組織ハマスに「3日から4日間」で回答するよう求めました。トランプ大統領は、ハマスが合意に応じない場合はイスラエルの戦闘継続を支持する考えを示していて、改めてハマスに対する圧力を強めたかたちです。また、イスラエルやイスラム諸国はアメリカの計画を受け入れる姿勢を示しているとも強調