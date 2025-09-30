2009年に埼玉県熊谷市で、小学4年生の男の子がひき逃げされ死亡した事件からきょう（30日）で16年。母親らが事故現場の近くで情報提供を呼びかけましたこの事件は2009年9月、熊谷市で当時小学4年生の小関孝徳くん（当時10）が車にひき逃げされ死亡したものです。事件からきょうで16年が経ちますが、まだ犯人は見つかっておらず、母親の代里子さんはきょう、警察とともに現場近くでチラシを配り、事件解決に向けた情報提供を呼びか