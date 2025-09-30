日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が３０日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「家業がスゴい有名人ＳＰ」。ヒロミは「僕、大工の次男坊なんで。（父が）大工さんなので、木を扱ってるので。３２年ぐらい前に結婚したときに、引き出物どうすんだ？みたいな話になって」と述懐。ヒロミは、タレント・松本伊代との結婚式での引き出物を考えているときに、とんねるず・木梨憲武からアドバイスされたという。