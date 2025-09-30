箱根小涌園ユネッサンは、「勝手に東京都民割！」を10月1日から13日まで実施する。東京都民限定で、水着エリア「ユネッサン」の入場料を約3割引とする。さらに、10月1日に限り大人（中学生以上）1,000円とする。利用には専用クーポンと東京都民であることを確認できる身分証の提示が必要。期間中、館内では特別企画「YUNESSUN OFURO COLLECTION」を開催し、まるでドイツのオクトーバフェストに参加しているような気分になれるビー