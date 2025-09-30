「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が試合終了直後、日米通算２００勝を達成した幼なじみの田中将大投手に花束を贈呈し、ハグを交わして喜びを分かち合った。坂本は「ああいう瞬間に立ち会えるとは思ってなかったし。何年か前は一緒にやると思ってなかったし。その瞬間に立ち会えて、２００勝はすごいことなので良かったです」と感激の面持ちを見せた。右腕は王手をかけてから３試合勝てない期