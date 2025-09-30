新日本プロレスは３０日、東京・新宿の歌舞伎町で、来年１月４日の東京ドーム大会に向けた公開記者会見を行った。同大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）と、同日デビュー戦を行う東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）が出席。注目の対戦カードについては、棚橋が「誰とやるかですけど…もうちょっと待ってください。今日はまだ発表できない」と頭を下げ、集まったファンの一部から「え〜」と