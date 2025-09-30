俳優の妻夫木聡さん（44）が主演した映画『宝島』。戦後、アメリカ統治下の沖縄をリアルに描いた作品です。自ら提案し映画の“宣伝アンバサダー”に就任するなど、特別な気持ちで作品に臨んだという妻夫木さん。その理由や沖縄で体験した忘れられない出来事、作品を通じて伝えたいことを語ってくれました。