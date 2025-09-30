◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(30日、横浜スタジアム)今季限りで引退を表明している森唯斗投手が9回から登板し、1回を無失点に抑え、現役最終登板を終えました。森投手は9回、横浜スタジアムに駆け付けた3万3000人のファンから歓声が上がる中リリーフカーに乗り登場、大歓声の中マウンドへ向かいます。先頭のヤクルト岩田幸宏選手にピッチャー強襲のあたりはグラブを弾き、1塁へ送球するも判定はセーフ。続く長岡秀樹選手か