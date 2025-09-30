３０日、レセプションの司会を務める李強氏。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京9月30日】中華人民共和国成立76周年を祝うレセプションが30日夜、北京の人民大会堂で開かれた。李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理が司会を務めた。