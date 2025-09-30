「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天のドラフト同期＆同学年コンビがプロ初安打＆プロ初勝利で競演。チームの連敗を「６」でストップさせた。まずは２番手でマウンドに上がった泰が七回、１回を１安打無失点、１奪三振と好リリーフを見せる。すると直後の１点を追う八回だ。先頭で吉野がプロ初安打となる中前打を放つと、打線がつながる。村林が同点適時二塁打、黒川が勝ち越し打を放って試合をひ