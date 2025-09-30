「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・久保康生巡回投手コーチが東京ドームに駆けつけ、魔改造を施した愛弟子・田中将大の日米通算２００勝を祝福した。久保コーチは開口一番、「良かったですね。それしか言いようがない」と表情を崩した。キャンプから二人三脚で復活へ向けて取り組んできたが「チームとの兼ね合いで勝てるんじゃないかと思って見てましたけどね。悪くないしね。投げる形っていうか、姿っていうか