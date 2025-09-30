◇パ・リーグ楽天2―1ロッテ（2025年9月30日ZOZOマリン） 楽天の40歳右腕・岸孝之が今季ラスト登板を終えた。初回1死一、二塁のピンチでは4番・ソトを遊ゴロ併殺打。4回に池田の二塁打で先制点を与えたが、低めに丁寧にボールを集める投球で6回4安打1失点にまとめた。前回登板の18日のロッテ戦では2回までに7失点。「前回もこういう投球をしていれば、と改めて思った」と振り返った。試合後のロッテ・美馬の引退セ