【釜山（韓国南部）＝岡部雄二郎、仲川高志】石破首相は３０日、韓国南部・釜山（プサン）を訪れ、李在明（イジェミョン）大統領と会談した。両首脳は、日韓関係を安定的に発展させ、相互往来「シャトル外交」を活性化させていく方針で一致した。人口減少や首都圏一極集中など共通の社会課題を巡り、当局間協議を継続的に実施していくことでも合意した。首相の訪韓は就任後初めて。退陣を表明した首相にとって、最後の外国訪問