石破首相は30日、訪問先の韓国・釜山で記者団に対し、戦後80年のメッセージについて「決して歴史認識を覆すものではない」との考えを強調しました。メッセージについて石破首相は、「現時点で形式とか内容について、これだということが固まっているものではない」と説明。そして、8月6日の広島平和記念式典、9日の長崎平和祈念式典、15日の全国戦没者追悼式、9月の国連総会での演説について「一連の自分の考え、私どもの考えに沿っ