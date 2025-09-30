◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）27日の敵地西武戦で2連覇を果たした小久保ホークス。30日は優勝して初めて本拠地に戻ってきての一戦だった。いわゆる「凱旋（がいせん）試合」だ。相手は何の縁か、最後まで覇権を争った新庄ハムだった。クライマックスシリーズ（CS）でも対戦が考えられる相手だけに両軍、隙を見せられない一戦になるだろうと思っていたが、試合前のメンバー表交換では新庄監督が