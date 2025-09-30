◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの藤田悠太郎捕手（20）がプロ初出場を果たした。9回の守備から出場。栗原陵矢から「悠太郎いってこい！」と尻を叩かれ、気合が入った。マウンドは2軍でもバッテリーを組んだ経験のある津森宥紀だったが「（緊張で）いつもよりちょっと球が速く見えた。球の軌道は分かっていたんですけど、さされちゃいましたね」。それでも堂々と先輩投手をリードし、