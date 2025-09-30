新潟市中央区に住む80代女性が現金100万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭っていたことが分かりました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。特殊詐欺（オレオレ）詐欺の被害に遭ったのは新潟市中央区に住む80代女性です。9月4日、女性の自宅の固定電話に息子を名乗る男から電話があり、「東京駅でかばん、書類、携帯電話を置き忘れて新幹線を降りた」と告げられたあと、東京駅遺失係を名乗る男から電話があり、「息子さん