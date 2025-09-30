◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）巨人の坂本勇人内野手（36）が30日の中日戦（東京D）で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中将大投手（36）を笑顔で祝福した。「もうね、ああいう瞬間にね、立ち会えるとは思ってなかったし。何年か前はね、一緒にやると思ってなかったし。その瞬間に立ち会えて200勝…凄いことなので良かったです」小学生時代に兵庫県伊丹市の少年野球チーム「昆陽里（こやのさと）