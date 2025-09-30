巨人・田中将大投手（３６）が３０日の中日戦（東京ドーム）に先発し、６回４安打２失点と力投。およそ４０日ぶりとなる３勝目を挙げ、史上４人目となる日米通算２００勝を達成した。ゲームセットの瞬間、ベンチでガッツポーズを見せた田中将。グラウンドに向かうと、背後から中継ぎ投手らに?水攻め?の祝福を受けた。整列後には同級生の坂本から花束をもらい熱い抱ようを交わした後、戸郷から日米通算２００勝の記念ボードを手