米大リーグ・ヤンキースの公式Ｘ（旧ツイッター）は３０日、巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目となる日米通算２００勝を祝福した。中日戦（東京ドーム）で田中将は６回２失点で４―２で今季３勝目をマーク。レギュラーシーズン最終登板で大台に到達した。右腕はヤンキース時代に７８勝をマーク。同球団は「２００勝」「おめでとう」の文字と田中将のヤンキース時代の画像をアップ。コメントには「２００勝おめでとう