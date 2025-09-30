◆パ・リーグソフトバンク１―２日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が試合後、巨人・田中将大投手の通算２００勝達成を祝福した。同じ１９８８年生まれを代表する選手の偉業に「すごいことですよ！おめでとうございます」と興奮。球界には逸材がそろう世代だが「（田中は）同級生のトップですから。やはり尊敬できる存在です。（今季中に）達成するだろうなとは思っていました」と、たた